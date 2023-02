Guerre en Ukraine: deux soldats témoignent de l’enfer de Bakhmout : "nous devons aller jusqu’au bout"

Ce qui marque profondément Andriy, c’est la présence de civils qui restent à Bakhmout, malgré les bombardements quotidiens, y compris des enfants. En général, ce sont les plus pauvres, les plus vieux, les plus malades qui ne parviennent pas à quitter les lieux de combats. Il se souvient en particulier du 31 décembre : "La veille de Nouvel An, il y avait des bénévoles là-bas, se souvient-il. Ils mettaient des costumes de père Noël, sous les bombardements et les tirs. Ils allaient dans la ville, dans les cours où il y avait des enfants. Ils leur souhaitaient de bonnes fêtes. Ça faisait plaisir à voir. Mais en même temps, c’était très triste. Les enfants sortaient de leur abri, juste pour respirer un peu d’air frais et courir sous les bombardements. Ces moments-là étaient les plus difficiles."

Ruslan et Andriy reconnaissent que la position ukrainienne est fragile à Bakhmout. "Il existe une menace pour la ville." Ils ont déjà dû abandonner Soledar, plus au nord, il y a quelques semaines. Mais les soldats affichent une confiance absolue dans les décisions que prendra leur commandement. "Si on nous l’ordonne, nous sommes prêts à y retourner demain", lâche Andriy.

C’est très difficile de se préparer à pouvoir être tué, ou devenir handicapé, ou à un autre malheur.

En revanche, les deux hommes fustigent le comportement de la Russie. "Pour nous, c’est un grand mystère, se désole Ruslan. Un pays tellement grand, avec autant de ressources naturelles, bois, métal, pétrole, gaz, ce pays qui pourrait se développer technologiquement, innover, aller dans l’espace, pourquoi préfère-t-il construire des chars et tuer des civils ? Ça nous échappe. "

"La guerre se déroule depuis près d’un an, poursuit Ruslan. Peut-être est-ce court dans l’histoire, mais pour nous, c’est long. Moi, je n’étais pas prêt pour ça. C’est très difficile de se préparer à pouvoir être tué, ou devenir handicapé, ou à un autre malheur. Dans ces cas-là, je me rappelle mon arrière-grand-père qui a combattu pendant la seconde Guerre Mondiale. Mon objectif est de terminer la guerre cette année pour pouvoir aller voir le concert de Metallica en Pologne ! "

"Je ne vois rien de bon dans ce que nous faisons"

"La guerre n’est pas encore terminée", intervient Andriy. "Ce travail ne nous fait pas plaisir, mais nous devons le faire. J’aurais préféré discuter avec ma fille, m’occuper de son éducation. Je ne l’ai pas vue depuis près d’un an… Je ne vois rien de bon ni de beau dans ce que nous faisons. Je crois que personne n’était moralement prêt à cela. Mais tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons vu, ne nous donne pas le choix. Nous devons aller jusqu’au bout. "