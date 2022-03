Guerre en Ukraine : deux journalistes étrangers décédés, en quoi consiste le métier de reporter de guerre ?

Bruno Stevens s’impose une certaine éthique en tant que photographe. "On prend toutes les photos dans le but de créer l’archive la plus large possible, ne pas prendre les photos reviendrait à nier l’existence des événements. Après, il est certain qu’on ne va pas diffuser toutes les photos dans les médias, mais elles auront le mérite d’exister."

"Le but du reporter de guerre est de documenter l’histoire au moment où elle se crée, on devient historien du présent. De plus, on donne à la future mémoire de l’humanité les outils pour comprendre son passé", conclut-il.