L'entreprise postale allemande Deutsche Post DHL a suspendu ses services de livraison de colis vers et depuis la Russie, a-t-elle indiqué mardi sur son site internet. Elle n'effectuera plus d'envoi vers le pays "".

Dimanche, elle avait déjà annoncé suspendre ses services vers et depuis l'Ukraine. "En ce moment, notre principale préoccupation est la sécurité de nos collaborateurs en Ukraine, et nous leur avons conseillé de rester dans un endroit sûr. C'est pourquoi les bureaux et toutes les activités en Ukraine sont suspendus jusqu'à nouvel ordre", avait-elle justifié.

Ses concurrentes américaines UPS et FedEx ont également suspendu leurs services en Ukraine et en Russie à la suite de l'invasion militaire.