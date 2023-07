Guerre en Ukraine : destruction de la cathédrale d’Odessa ou quand la Russie cible le trésor patrimonial

C’est une nouvelle victime – matérielle cette fois – des bombardements incessants qui s’abattent sur l’Ukraine depuis maintenant 515 jours : la cathédrale de la Transfiguration, située dans le centre historique de la ville portuaire d’Odessa. Cet ouvrage, classé au patrimoine de l’Unesco, a été partiellement détruit par des tirs russes dans la nuit de samedi à dimanche. Ces tirs ont aussi fait deux morts et une vingtaine de blessés.

Les réactions ne se sont pas fait attendre. En Ukraine d’abord où le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba a dénoncé "un crime de guerre qui ne sera jamais oublié et pardonné", exhortant "tous les États et les organisations à condamner ce crime de guerre barbare". Le président Volodymyr Zelensky a été dans le même sens sur Twitter : "Des missiles contre des villes pacifiques, des bâtiments résidentiels, une cathédrale… Il n’y a pas d’excuse au mal russe. Comme toujours, ce mal perdra. Et il y aura certainement une réponse aux terroristes russes pour Odessa".