Guerre en Ukraine : destruction à Riga d'un monument soviétique emblématique, malgré des protestations

La Lettonie a démoli jeudi à Riga un monument datant de l'ère soviétique, conformément à la législation mise en place après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et malgré les protestations de la minorité russe de cet État balte.

Des engins de démolition ont été utilisés pour enlever le mémorial de la Deuxième Guerre mondiale, haut de 79 mètres, selon un journaliste de l'AFP présent sur place, monument qui était devenu un point de ralliement pour les partisans du Kremlin en Lettonie.

La Lettonie, comme ses voisins baltes la Lituanie et l'Estonie, fait partie de l'union européenne et de l'Otan, et s'est résolument positionnée en soutien à l'Ukraine depuis l'invasion russe.