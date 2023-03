Guerre en Ukraine : des Ukrainiens formés sur des chars Leopard en Espagne

Âgés de 21 à 60 ans, avec une expérience préalable dans le combat de tanks, ces soldats ont "envie de retourner dans leur pays", et le feront "avec une connaissance plus qu'acceptable des chars de combats" allemands Leopard 2A4, a souligné le capitaine Contreras. "Bien que les chars de combat soient différents, il y a beaucoup de systèmes similaires, et cela facilite beaucoup les choses", a-t-il souligné.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé en février l'envoi de six chars Leopard 2A4, et possiblement quatre autres plus tard. D'autres pays occidentaux tels que la Pologne, l'Allemagne, la Suède, la Norvège, la Finlande et le Canada ont livré ou promis des chars Leopard à l'Ukraine pour contrer l'invasion russe.