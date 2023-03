Guerre en Ukraine : des soldats ukrainiens grièvement brûlés sont soignés en Belgique, ils témoignent

Le centre des grands brûlés de l’hôpital militaire Reine Astrid abrite en ce moment des patients en peu particuliers : des soldats ukrainiens victimes de blessures de guerre. Grièvement brûlés, les membres fracturés, traumatisés… Ils font l’objet de toutes les attentions du personnel médical. A visage caché pour raisons de sécurité, l’un d’entre eux a tenu à témoigner de son vécu.

"Je me souviens très bien du moment de l’explosion de l’obus. Ça s’est passé en quelques secondes. Je m’en souviens parfaitement. Après l’explosion, j’ai commencé à sentir et à voir ma tête et mon corps brûler", se souvient Alex, l’un des deux grands brûlés.

Les médecins en Ukraine ne me donnaient aucune chance de survie

Ce dernier s’est porté volontaire dès le début de la guerre en Ukraine. Après des semaines sur la ligne de front, son unité a reçu l’ordre de libérer un village d’où les Russes se retiraient. Mais Alex n’a pas eu le temps de monter à bord de son véhicule… Stoppé net par un obus.

"La spécificité de cet obus, c’est qu’il enflamme tout ce qui l’entoure. Alors j’ai essayé de m’échapper de ces ondes de feu mais en m’échappant, je continuais à brûler. Je me suis jeté dans un puits. Les médecins en Ukraine ne me donnaient aucune chance de survie", explique-t-il.