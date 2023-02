Guerre en Ukraine : des soldats russes témoignent depuis le front

Dans une guerre, la vérité est la première victime. Manel Alías est correspondant de guerre à Moscou depuis 7 ans. Il a une connaissance approfondie de la Russie et l'Ukraine et les conflits qui ont radicalisé la population ukrainienne et pro-russe dans la région du Donbass. Il était là quand la guerre a commencé et aussi pendant le référendum bidon que Poutine a appelé à l'annexion du sud et du sud-est de l'Ukraine. Le documentaire ne donne pas un compte rendu rigide et officiel, mais se concentre plutôt sur la peur et l'angoisse des personnes mêmes impliquées dans un conflit infernal.

"Depuis le front russe", un documentaire de Manel Alías à voir sur AUVIO pendant 90 jours