Guerre en Ukraine : des soldats creuseurs de tranchées visés par des frappes russes

Pelle à la main et casque sur la tête, des soldats ukrainiens débarquent d’un camion et s’apprêtent à creuser une tranchée près de Bakhmout, dans l’Est de l’Ukraine.

Le chef d’équipe donne ses consignes à la trentaine de creuseurs : "Il faut creuser de là, à là", dit-il en désignant de la main une portion longue de quelques dizaines de mètres d’herbe verte et humide de la pluie de la nuit.

L’endroit se trouve entre une petite route et un bois, à six kilomètres environ des premières positions russes.

Le chef poursuit : "La moitié creuse, l’autre moitié peut fumer, et vous changez. Vous creusez jusqu’à 14h30 et puis on se casse d’ici", lâche-t-il en milieu de matinée dimanche.

"Là c’est Bakhmout, là c’est le front", termine-t-il en montrant avec la main les deux directions.