Guerre en Ukraine : des sanctions mais pas d’armes, que signifie vraiment la neutralité de la Suisse ?

On l’a sans doute oublié, mais la Suisse a attendu longtemps avant de rejoindre l’ONU, en 2002 : "Jusque-là, la conception suisse de la neutralité allait jusqu’à vouloir ne pas faire partie de l’ONU qui est pourtant un organisme universel qui n’est pas connoté, et donc a priori, on pourrait penser qu’en devenir membre n’affecte en rien la neutralité d’un pays " rappelle Michel Liégeois. "Mais l’ONU a été créée en 1945 et la Suisse ne l’a rejointe qu’en 2002, cela montre à quel point il y avait une conception vraiment radicale de la neutralité. Il y avait quand même un problème de cohérence, parce que la Suisse est neutre mais pour autant, elle défend des valeurs, et notamment les valeurs des Nations unies, le non-usage de la force pour le règlement des conflits, le principe de non-agression, et à partir du moment où un Etat agresse un autre, en l’occurrence la Russie qui agresse l’Ukraine, c’est un peu difficile de dire " je ne prends pas parti parce que je suis neutre ", auquel cas on semble complètement indifférent au respect ou au non-respect des valeurs que l’on prétend défendre. On voit donc bien la limite d’une neutralité intégrale qui consisterait à ne jamais prendre parti dans aucun conflit parce que dans certains cas, il est évident que l’un des acteurs viole tous les principes que l’on défend alors que l’autre en est juste une victime, et à partir de là, cela devient une question politique, et c’est un grand débat politique en Suisse.