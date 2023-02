Guerre en Ukraine : des romans, des essais, des analyses, 12 bouquins pour mieux comprendre le conflit

Dans un petit village abandonné de la "zone grise", coincé entre armée ukrainienne et séparatistes prorusses, vivent deux laissés-pour-compte : Sergueïtch et Pachka. Désormais seuls habitants de ce no man’s land, ces ennemis d’enfance sont obligés de coopérer pour ne pas sombrer, et cela malgré des points de vue divergents vis-à-vis du conflit. Aux conditions de vie rudimentaires s’ajoute la monotonie des journées d’hiver, animées, pour Sergueïtch, de rêves visionnaires et de souvenirs. Apiculteur dévoué, il croit au pouvoir bénéfique de ses abeilles qui autrefois attirait des clients venus de loin pour dormir sur ses ruches lors de séances d’"apithérapie". Le printemps venu, Sergueïtch décide de leur chercher un endroit plus calme. Ayant chargé ses six ruches sur la remorque de sa vieille Tchetviorka, le voilà qui part à l’aventure. Mais même au milieu des douces prairies fleuries de l’Ukraine de l’ouest et du silence des montagnes de Crimée, l’œil de Moscou reste grand ouvert…

Andreï Kourkov est sans doute le plus célèbre des auteurs ukrainiens. De langue russe, né en 1961 dans l’oblast de Leningrad, Kourkov déménage à Kiev, alors soviétique, dès son plus jeune âge. Plus tard, alors qu’il exerce le métier de gardien de prison à Odessa en Crimée, il commence par écrire des contes pour enfants. Mais c’est en 1996, avec son roman déjanté Le Pingouin, qu’Andrei Kourkov se fait connaître dans le monde entier.

Observateur critique et ironique de la vie dans les sociétés postsoviétiques, cet amoureux des langues - il en parle sept - a dressé pour nos confrères d’Arte un portrait nuancé de son pays et de la relation de celui-ci à l’Europe.