Guerre en Ukraine : des restrictions d’électricité "sans précédent" prévues dans la région de Kiev

Des restrictions d’électricité "sans précédent" sont prévues pour "ces prochains jours" dans la région de Kiev, en raison d’importants dégâts infligés au système énergétique en Ukraine par de récentes frappes russes, a annoncé vendredi l’opérateur ukrainien privé DTEK.

"Malheureusement, des coupures plus sévères et plus longues seront mises en place ces prochains jours", a annoncé le département régional de ce groupe sur Facebook.