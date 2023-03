Guerre en Ukraine : des moines, menacés d’expulsion d’un monastère à Kiev, refusent de partir

Selon lui, cette expulsion est "pire" que les répressions soviétiques contre le clergé de 1917, 1937 et des années 1960, quand des dizaines de milliers de prêtres orthodoxes avaient été envoyés au goulag ou exécutés. "C’est la preuve qu’il n’y a pas de droits humains, seulement de la violence, le diable est arrivé", a estimé le métropolite ukrainien.

Le gouvernement ukrainien continue d’estimer que cette branche de l’Eglise ukrainienne reste de facto dépendante de la Russie et a multiplié les perquisitions et les poursuites visant des églises et des prêtres jugés proches de Moscou. Les autorités russes ont d’ailleurs dénoncé avec vigueur la reprise en main du monastère, fondé au XIe siècle, classé par l’Unesco au patrimoine mondial et considéré comme le berceau de l’orthodoxie en Ukraine.