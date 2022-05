Guerre en Ukraine : des militants pacifistes mènent une action contre le diamantaire russe Alrosa

"Un quart des exportations de diamants russes va à Anvers", souligne Lene Jacobs, de l'ONG Vredesactie. "En 2021, ces exportations atteignaient 1,8 milliard d'euros selon des chiffres de la Banque nationale. Alrosa est en grande partie dans les mains des autorités russes. Ses bénéfices alimentent donc directement la machine de guerre russe."

Pour le secteur du diamant, des sanctions feraient se déplacer le commerce du diamant vers Dubaï et l'Inde, où les règles relatives à l'enregistrement, au blanchiment et à la transparence sont plus lâches qu'en Belgique.

Le secteur diamantaire ne figure pas dans les secteurs visés par les sanctions de l'Union européenne à l'égard de la Russie, après l'invasion de l'Ukraine.