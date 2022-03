Guerre en Ukraine : des maires de capitales européennes à Varsovie vendredi

Anne Hidalgo, par ailleurs candidate à l'élection présidentielle en France, se rendra elle-même à Varsovie pour cette réunion "en soutien au peuple ukrainien".

"A l'ordre du jour de cette rencontre : la coordination de l'aide humanitaire pour les réfugiés ukrainiens et plus globalement l'accompagnement et toutes les aides qui pourront leur être apportées à court, moyen et long terme", selon le communiqué.