Guerre en Ukraine : des institutions musicales belges se mobilisent pour l’action "Classical Music for Ukraine"

A Flagey, Alexandre Kantorow interprétera des pièces de Liszt, Scriabine et Schumann sur la scène de Flagey. La violoniste norvégienne Vilde Frang, accompagnée du pianiste Herbert Schuch interprétera la Sonate pour violon n° 1 en sol majeur, op. 78 de Brahms, la Fantaisie en do majeur de Schubert et enfin la sonate pour violon n°1 de Bartók.

Daniel Müller-Schott, quant à lui, exécutera la première et la dernière des Six Suites pour violoncelle de Bach dans le cadre intimiste du Conservatoire de Bruxelles, tandis que Fazil Say jouera des pièces de Händel, Beethoven et Schubert à la Salle philharmonique de Liège.

Les bénéfices de l’ensemble des concerts seront reversés au Consortium 12-12, le consortium belge pour les situations d’urgence, ici en faveur des victimes de la guerre en Ukraine.

"Les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe sont désastreuses pour la population ukrainienne ainsi que pour les nombreux artistes et employés d’organisations culturelles actives dans ce pays", ont déclaré les institutions culturelles à l’origine de "Classical Music for Ukraine". "L’invasion a mis à mal les relations internationales et ébranlé le sentiment de sécurité partout dans le monde. Cette agression doit cesser immédiatement."

Retrouvez les informations sur les concerts "Classical music for Ukraine" sur les sites des institutions culturelles participant au projet.