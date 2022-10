Guerre en Ukraine : des gilets pare-balles pour protéger les enfants

En Ukraine, la principale société de fabrication de gilets pare-balles vient de réaliser un gilet pour enfants. Celui-ci ressemble à une simple veste fluo pour faire du vélo ou encore à un gilet de sauvetage, et a pour objectif de les protéger. Un équipement à la fois léger et efficace pour faire face aux éclats d’obus, morceaux de verre ou encore au béton quand ils sont en train d’évacuer une zone de combats.

Depuis le début de l’invasion russe, les exemples d’évacuations à haut risque sont nombreux. Herohhiy et sa mère vivaient à Marioupol lorsqu’ils ont dû fuir devant l’avancée des Russes. "On est partis sans savoir précisément ce qui se passait. Certains disaient qu’il y avait des bombardements, qu’on n’y survivrait pas, que ce n’était même pas la peine d’essayer. Certains nous conseillaient d’aller en Russie, où ce serait plus sûr. Mais moi je voulais rester en Ukraine, j’avais peur et j’aurais bien aimé avoir une protection comme celle-là", explique alors la maman.