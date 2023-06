Guerre en Ukraine : des frappes sur un restaurant de Kramatorsk font 4 morts et 42 blessés (revoir notre direct)

Au 487e jour de guerre, l'actualité en Ukraine a été marquée par les déclarations du président biélorusse Loukachenk. Celui-ci a confirmé que Prigojine se trouvait en Biélorussie. Evguéni Prigojine devait se rendre en Biélorussie dans le cadre d'un accord visant à mettre fin à la rébellion menée vendredi et samedi par son groupe paramilitaire contre l'état-major de l'armée russe.

En début de soirée, une frappe de roquettes a touché un restaurant dans le centre de Kramatorsk, grande ville de l'est de l'Ukraine, faisant 3 morts et 42 blessés. "Les corps de trois personnes décédées, dont un mineur né en 2008, ont été dégagés des décombres. Parmi les blessés se trouve un enfant né en 2022", a indiqué le ministère de l'Intérieur sur Telegram. Le service ukrainien des situations d'urgence a rapporté sur Telegram que 42 personnes ont été blessées dans cette frappe qui a détruit le restaurant Ria Pizza, un établissement apprécié par les journalistes et les militaires.

Le ministère américain de la Défense a annoncé mardi une nouvelle tranche d'aide militaire de 500 millions de dollars à l'Ukraine, comprenant notamment des munitions pour les défenses antiaériennes et des véhicules blindés, selon un communiqué.

Les Etats-Unis qui ont aussi annoncé prendre de nouvelles "mesures" cette semaine contre les activités du groupe de mercenaires Wagner en Afrique. "Vous allez voir les Etats-Unis prendre des mesures supplémentaires" contre le groupe Wagner afin qu'il rende des comptes pour ses activités "de destruction" en Afrique, a affirmé le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller à la presse.