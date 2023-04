Guerre en Ukraine : des ex-combattants témoignent des atrocités commises sous les ordres du groupe Wagner

Aleksey Savichev déclare pour sa part qu'il avait tiré sur ses propres hommes pour désobéissance et qu'il avait personnellement assisté à l'exécution de plusieurs dizaines de combattants de Wagner pour le même motif. Il dit aussi avoir reçu l'ordre, en janvier dernier à Bakhmout, de jeter des grenades dans une fosse remplie de morts et de blessés ukrainiens et russes, avant d'arroser leurs d'essence et de les brûler. Aleksey Savichech a également affirmé que son unité avait tué 23 civils, dont 10 adolescents non armés.

"Sans la complicité de Poutine (qui a personnellement signé leur grâce) et de Prigojine (chef du groupe Wagner), ces individus auraient purgé des peines de prison dans des colonies, mais au lieu de cela, les autorités russes les ont envoyés à la guerre, après leur avoir appris à tuer d'autres personnes", précise Vladimir Osechkin, militant des droits de l'homme à l'origine du projet Gulagu.net dans un texte qui accompagne les vidéos "En outre, ajoute-t-il, les deux anciens commandants des unités du PMC Wagner ont déclaré qu'Evgueni Prigojine avait personnellement donné des ordres criminels pour les exécutions et les meurtres, et avait également approuvé les méthodes terroristes et la cruauté."