Guerre en Ukraine : des équipes consulaires belges envoyées à la frontière de l'Ukraine

Les Affaires étrangères belges ont dépêché des équipes consulaires à plusieurs postes frontières avec l'Ukraine, afin d'offrir aux Belges qui quittent le pays une aide consulaire "dans la mesure du possible", annonce lundi le service public fédéral sur son site web.

Ces équipes d'assistance consulaire se trouvent aux postes frontières de Medyka en Pologne, Košice en Slovaquie et Suceava en Roumanie. En Moldavie, le consul honoraire se trouve dans la capitale Chisinau. Toute personne arrivant dans ces pays limitrophes peut également contacter l'ambassade belge du pays ou prendre contact avec les Affaires étrangères via le call center (02/501.40.00).

Les Affaires étrangères émettent plusieurs recommandations pour les Belges se trouvant en Ukraine. S'ils disposent d'un endroit sûr avec suffisamment de vivres, il leur est conseillé de rester à l'intérieur, loin des fenêtres. "Si vous ne pouvez plus rester à l'endroit où vous vous trouvez actuellement, il est conseillé de chercher un endroit sûr dans votre environnement immédiat", poursuit le SPF.

"Si cela n'est pas possible, il est conseillé de quitter le pays si vous estimez pouvoir le faire en sécurité. Aucun déplacement n'est possible en cas de couvre-feu", rappellent les Affaires étrangères, ajoutant que quitter le pays peut représenter un voyage très long. "N'oubliez pas d'emporter suffisamment d'eau, de nourriture, de carburant, de couvertures et de vêtements chauds."

Le SPF souligne également que les hommes âgés de 18 à 60 ans disposant de la (double) nationalité ukrainienne ne sont pas autorisés à quitter le pays.

Les Affaires étrangères prient aussi les Belges se trouvant en Ukraine à se signaler via le site Travellers Online et de contacter l'ambassade de Belgique à Kiev.