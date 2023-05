Depuis, plusieurs zones de la région situées à proximité immédiate de la frontière subissent des tirs nourris de mortier et d’artillerie, ainsi que des attaques de drones, selon les autorités locales. Quatre personnes ont encore été blessées dans la nuit de mardi à mercredi dans une frappe "massive" sur la ville frontalière de Chebekino, a indiqué Viatcheslav Gladkov. "La situation se détériore", a-t-il déclaré. Selon lui, plus de 260 projectiles sont tombés mardi sur la région de Belgorod. Mardi soir, Viatcheslav Gladkov avait annoncé qu’une personne avait été tuée et deux personnes blessées dans un bombardement ukrainien sur un centre de déplacés.