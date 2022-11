Guerre en Ukraine : des drones au cœur du champ de bataille et des débats lors des midterms aux États-Unis

"Les Russes ont bombardé et puis les Ukrainiens. On ne comprend même pas sur quoi ils tirent. Ils détruisent nos maisons, ils nous tuent. On ne sait même plus qui sont les coupables, qui il faut blâmer." Tel est le ressenti de Lydia, une habitante du village de Kozatcha Lopan, au nord-est du pays – proche de la frontière russe -, interviewée par la journaliste Maurine Mercier.

Dans son reportage – diffusé sur les ondes de Matin Première -, la correspondante donne la parole aux Ukrainiens de ce village, si épuisés par la guerre qu’ils n’ont plus la force de prendre parti.

"Un jour, nous avions ici des drapeaux russes et le lendemain, on se réveille et il y a des drapeaux ukrainiens. On vit sur une poudrière. Elle rime à quoi, cette guerre ? À qui elle sert ? On veut juste la paix ! La paix, la paix !", poursuit Lydia, tout en pointant du doigt sa maison dont une partie de la toiture a été arrachée par les bombardements.