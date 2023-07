Guerre en Ukraine : des cuisiniers bénévoles pour nourrir les soldats

Le lieu doit être tenu secret : les fenêtres sont obstruées, et un soldat vient chaque jour discrètement récupérer les repas. "Le deuxième lieu qu’on occupait, les Russes l’ont bombardé, poursuit Zhenya. Le troisième, les renseignements nous ont dit juste à temps que les Russes s’apprêtaient à nous viser et qu’on devait se tirer… Oui, je souris… mais c’est cynique…"



Les lits des commis – tous volontaires – sont alignés entre de grands réfrigérateurs. La plupart sont ukrainiens… parfois français. "Pour moi, c’est le plus facile à faire : couper des patates pour les gens qui vraiment, sérieusement, font en sorte que les soldats ukrainiens mangent bien, témoigne un commis français. Pour que les soldats puissent combattre avec l’estomac plein et courageusement."