Guerre en Ukraine : des combats intenses à Bakhmout, des explosions près d’un aéroport militaire russe, un mur en Finlande, quelques éléments de l’actualité de ce 28 février

Dans les centres humanitaires de Bakhmout, la vie continue vaille que vaille. Les habitants viennent s’y réchauffer et charger leur téléphone. Bakhmout, qui comptait 70.000 habitants avant la guerre, a été en grande partie détruite par les combats qui ont provoqué de lourdes pertes dans les deux camps. Quelque 5.000 civils, dont environ 140 enfants, y demeurent malgré le danger, selon les autorités.

Sur le terrain des affrontements, la situation est de plus en plus difficile pour l’armée ukrainienne, aux abords de la ville. Dans son allocution du soir, Volodymyr Zelensky a confirmé que l’intensité des combats ne faisait qu’augmenter. "L’ennemi a envoyé à l’attaque les unités les mieux préparées (du groupe paramilitaire) Wagner qui tentent de percer la défense de nos troupes et d’encercler la ville", a précisé un conseiller.

Ce mardi soir, une explosion aurait été entendue aux abords de l’aéroport militaire russe de Ieïsk.