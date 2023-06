Guerre en Ukraine : "des combats acharnés à l'est", où la Russie renforce sa ligne de front

En ce 481e jour de guerre, Hanna Maliar, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, a confirmé la prise du village de Pyatikhatki, dans la région de Zaporijjia. "Au cours des deux semaines d'actions offensives dans les directions de Berdiansk et Melitopol, les unités de la brigade Tavria ont libéré 8 localités : Novodarivka, Levadne, Storozheve, Makarivka, Blagodatne, Lobkove, Neskuchne, Pyatikhatki." "Au total, les unités du secteur de Tavriya ont avancé en territoire ennemi jusqu'à 7 km. La zone libérée au sud est de 113 km2", a-t-elle ajouté dans un message sur Telegram.

Dans son point quotidien sur la situation, l'Institute for the Study of War (ISW, Institut pour l'étude de la guerre, un groupe de réflexion américain) précise que les forces ukrainiennes ont effectivement poursuivi leurs actions de contre-offensive dans au moins quatre secteurs le 18 juin et qu'elles ont réalisé "des gains territoriaux limités." Mais il note ensuite : "Il se peut que les forces ukrainiennes aient interrompu temporairement leurs opérations de contre-offensive afin de réévaluer leurs tactiques pour les opérations futures." Tout en ajoutant que "les pauses opérationnelles sont une caractéristique commune des grandes offensives."