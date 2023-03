Guerre en Ukraine : des chars gonflables utilisés sur le front pour tromper l'ennemi

Les leurres, dont des chars, des véhicules blindés et même des avions de chasse, sont fabriqués en soie synthétique et gonflés à l'aide de pompes. Ils pèsent entre 25 et 90 kilos et il faut deux à quatre personnes pour les manipuler.

Selon M. Kumaresan, l'entreprise a besoin de 72 heures pour concevoir un modèle si elle dispose des plans exacts de l'original, et de deux semaines si elle travaille "à partir de zéro".

Il lui a fallu 60 jours pour expédier une réplique d'Himars à compter du moment où son client lui a passé la commande.

Inflatech a jusqu'à présent déployé des "dizaines" de faux lance-roquettes Himars. Bien que ses produits ne soient pas des armes, ils sont classés matériel militaire et doivent être approuvés par les autorités gouvernementales.

Le gouvernement tchèque a déclaré le mois dernier qu'il avait fourni à l'Ukraine une aide militaire d'une valeur d'environ un demi-milliard de dollars depuis le début de l'invasion le 24 février 2022.