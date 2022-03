Guerre en Ukraine : des besoins humanitaires toujours plus urgents dans l’est de l’Ukraine, selon l’ONU

L’ONU a averti ce vendredi 18 mars que les besoins humanitaires dans l’est de l’Ukraine devenaient de plus en plus urgents, avec notamment plus de 200.000 personnes qui n’ont pas accès à de l’eau rien que dans la région de Donetsk.

"La situation humanitaire dans des villes telles que Marioupol et Soumy est extrêmement grave, les habitants étant confrontés à de graves pénuries – aux conséquences qui peuvent être fatales – de nourriture, d’eau et de médicaments", a déclaré un porte-parole de l’agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR), Matthew Saltmarsh.

S’exprimant depuis la frontière polonaise, il a indiqué aux journalistes à Genève que les besoins humanitaires dans l’est de l’Ukraine étaient "en train de devenir encore plus urgents". "Plus de 200.000 personnes n’ont pas accès à de l’eau dans plusieurs localités de l’oblast (région, ndlr) de Donetsk, tandis que les bombardements incessants dans la région de Lougansk ont détruit 80% de certaines localités, laissant 97.800 familles sans électricité", a indiqué Matthew Saltmarsh. En outre, a-t-il dit, les attaques ciblées contre les civils et les infrastructures civiles et l’absence de passage sécurisé mettent en danger la vie de milliers de civils.

Les personnes vulnérables sont de plus en plus confrontées à des difficultés pour avoir accès aux services essentiels tels que la nourriture, l’eau, les médicaments et les soins de santé d’urgence dans les zones touchées. Le HCR indique suivre de près les négociations menées par l’ONU avec les belligérants pour pouvoir envoyer de l’aide humanitaire dans certaines villes de l’est. "Nous sommes prêts à envoyer des fournitures essentielles à Soumy dès que les conditions le permettront", a indiqué M. Saltmarsh.