Guerre en Ukraine : des bateaux "fantômes" ont transporté des céréales ukrainiennes, renforçant les soupçons de pillage par la Russie

D’après une enquête du site d’investigation numérique Bellingcat, plus d’une centaine de bateaux "fantômes" ont transporté des céréales ukrainiennes volées par la Russie.

Bellingcat a eu accès à plus de 140 images satellites montrant l’activité d’un terminal maritime de Crimée qui, selon certains rapports, aurait permis le transport de ces céréales.

Les données de suivi des navires semblent montrer que peu de navires ont visité le terminal de la compagnie Avlita en Crimée ces dernières années.

Les sanctions internationales imposées à la ville de Sébastopol et au terminal Avlita pourraient expliquer pourquoi le trafic a apparemment été si faible. Néanmoins, cette constatation semble erronée et contredites par une série d’images satellites et d’autres outils de surveillance montrant toujours des mouvements importants de bateaux.

La loi oblige normalement les navires à diffuser leur position et leur identité par l’intermédiaire de l’AIS, le système d’identification automatique. Reste que depuis le début de l’invasion massive de l’Ukraine par la Russie, des navires accostent secrètement à un terminal autorisé dans le port de Sébastopol, en Crimée.

L’Ukraine a, à plusieurs reprises, accusé la Russie de "piller" les céréales dans les zones occupées du sud et de l’est du pays, mais la Russie a démenti ces accusations.