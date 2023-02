Guerre en Ukraine : des avions de chasse pour Kiev, une demande complexe à satisfaire

Pour l’heure, Washington exclut de fournir à l’Ukraine des F-16 du fabricant Lockheed Martin, l’un des chasseurs les plus produits au monde dont disposent de nombreux pays européens. Les Pays-Bas n’excluent pas en revanche de céder certains de leurs F-16, qui doivent être remplacés par des F-35.

"Notre pays a vraiment besoin de ses avions de chasse (des F-16 arrivant en fin de vie, ndlr), nous ne pouvons pas nous en passer. Ils sont utilisés pour défendre l’OTAN, on le fait depuis des années dans les États baltes et ils sont appréciés pour cela", a déclaré jeudi le Premier ministre belge Alexander De Croo, en marge d’un sommet européen, ajoutant que ces avions défendaient aussi les espaces aériens de la Belgique et des Pays-Bas.

Et d’autres partenaires de Kiev semblent infléchir leur position. Après avoir exclu en janvier de livrer des Eurofighter Typhoon ou des F-35, le chef du gouvernement britannique a promis de former des pilotes de chasse ukrainiens "aux normes de l’Otan". Il a aussi demandé à l’armée d’étudier de possibles livraisons d’avions, tout en prévenant qu’il ne pouvait s’agir que d’une option "à long terme". Le président français Emmanuel Macron assure lui que "rien n’est exclu".

La France dispose de 13 Mirage 2000-C qui ont été retirés du service il y a quelques mois et qui "ont encore un peu de potentiel", souligne-t-on dans l’entourage du chef d’état-major de l’armée de l’Air française. Toutefois, il faudrait du temps pour les remettre en condition et consacrer plusieurs mois à la formation des pilotes ukrainiens, dont la flotte est exclusivement composée de Mig et Sukhoï soviétiques.