Guerre en Ukraine : décès de Gorbatchev, suspension des livraisons de Gazprom à Engie en France, voici le point sur la journée du 30 août

"Les paroles du Saint-Père sur ce sujet dramatique doivent être lues comme une voix qui s'élève pour défendre la vie humaine et les valeurs qui lui sont associées, et non comme une prise de position politique"

. Elle est décédée dans l'explosion du véhicule qu'elle conduisait. "cette malheureuse jeune femme morte à cause d'une bombe sous le siège de sa voiture à Moscou". Il parlait de Daria Douguine, fille d'un philosophe ultra-nationaliste . Elle est décédée , a indiqué le Saint-Siège dans un communiqué. Le pape, mercredi dernier, avait évoqué