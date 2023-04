Guerre en Ukraine : débat sur les enjeux logistiques de la contre-offensive de Kiev

L’offensive russe de l’hiver aurait atteint son pic, selon Samuel Longuet, chercheur au GRIP (groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité). L’armée russe doit notamment gérer un manque de munitions. "On voit de plus en plus de vidéos de militaires russes qui se plaignent de ne pas être suffisamment alimentés en munitions. On voit que de plus en plus de tanks font office de canons et sont utilisés pour suppléer au manque d’artillerie. Un canon d’artillerie doit être changé environ tous les deux mille coups, à cause de l’usure. Si on sort la calculatrice, on se rend compte que l’armée russe est à court de stock et a du mal à remplacer son matériel." Cette pénurie pourrait être le bon moment pour l’armée ukrainienne et notamment se lancer dans une grande offensive évoquée depuis plusieurs semaines. Mais les Ukrainiens doivent également faire face à des enjeux logistiques comme la formation de nouveaux soldats ou des nouvelles armes comme des chars d’assaut occidentaux.