Guerre en Ukraine : de plus en plus de mercenaires pour combler le manque d'hommes chez les Russes, selon les Britanniques

Le groupe Wagner, l'organisation russe de mercenaires, comble de plus en plus de trous au front dans la guerre en Ukraine, affirme lundi le ministère britannique de la Défense dans la mise à jour quotidienne des infos de ses services de renseignement. Les soldats de Wagner auraient joué un rôle majeur dans la prise des villes ukrainiennes de Popasna et Lyssytchansk, selon les Britanniques.

Les Britanniques supposent que les mercenaires ont également subi de lourdes pertes, même si on n'en connaît pas l'ampleur. On ne sait pas non plus combien de mercenaires sont actifs en Ukraine.

Les pertes dans les forces mercenaires conduisent à des conditions moins strictes pour le recrutement de nouveaux membres, parmi lesquels on retrouverait donc des criminels condamnés et des candidats précédemment rejetés. Les nouvelles recrues reçoivent une formation très limitée, ce qui réduit probablement l'efficacité au combat des troupes et leur valeur pour l'armée russe, précise encore le ministère britannique de la Défense.