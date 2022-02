Guerre en Ukraine : de nouvelles troupes rassemblées pour défendre Kiev

L’armée ukrainienne estime à 4300 le nombre de soldats russes tués depuis le début de l’offensive, jeudi. Vingt-sept avions, 26 hélicoptères et deux navires auraient été détruits, ainsi que 146 chars et plus de 700 autres véhicules militaires.

L’armée ukrainienne reproche par ailleurs à Moscou de cibler des civils dans son offensive, et de faire fi du droit international humanitaire.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a d’ailleurs annoncé dimanche avoir saisi la Cour internationale de Justice à La Haye pour tenter de faire cesser les hostilités.