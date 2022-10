Guerre en Ukraine : de murs solides à "passoires", les lignes de front russes mises à mal par l’armée de Kiev

De petites victoires qui s’enchaînent alors que les hommes de Vladimir Poutine subissent des échecs, cela a un poids dans la balance.

Et les déboires de l’armée russe d’un point de vue opérationnel et matériel n’aident pas comme le révèle Nicolas Gosset : "L’armée, c’est une masse de compétences. De la qualité de la planification opérationnelle à l’armement en passant par la motivation des hommes, la masse de compétences ukrainienne augmente alors que la masse de compétences russe diminue", indique l’expert.

"Les Ukrainiens ont le vent en leur faveur pour l’instant, cela renforce le moral et si la qualité de commandement et la livraison d’armement suivent, cela permet à l’armée ukrainienne de percer les lignes russes", relate Nicolas Gosset.

"Mais à l’inverse, il y a du côté des Russes des problèmes de commandement qui ne sont visiblement pas résolus et le moral est en baisse. Dans les régions nouvellement annexées où la loi martiale est d’application, les gens n’ont pas le choix. Ces troupes sont mal équipées, moins motivées et elles sont la chair à canon de l’armée russe, ce qui rend ces bataillons moins performants, décousus", précise-t-il.

Sur le terrain, les Russes reculent et les troupes ukrainiennes continuent de transpercer les lignes de front qui sont toujours désorganisées : "On a véritablement eu un effet de passoire, un effet d’effondrement des lignes russes à travers des centaine de kilomètres dans le nord-est du pays. Les troupes reculent, cherchent à refixer une ligne de front à leur avantage, mais dans des conditions de terrain qui ne leur étaient plus favorables, avec le coût des pertes humaines, la désorganisation, des pertes de matériel. Il est de plus en plus difficile pour l’État major russe de renforcer ses bataillons et de remplir les trous en termes d’équipement et en termes humains".