Guerre en Ukraine : De Croo annonce un nouveau programme d’aide militaire de la Belgique

Le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé jeudi à l’issue d’une réunion avec le président ukrainien Volodimyr Zelenski et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte à La Haye que la Belgique était en train de préparer un nouveau paquet d’aide militaire à l’Ukraine.

"De tels paquets se heurtent souvent à des obstacles pratiques, mais je vous assure qu’il ne fait aucun doute dans l’esprit et le cœur des Belges que nous devons continuer à soutenir l’Ukraine", a déclaré M. De Croo lors d’une conférence de presse conjointe avec M. Zelenski et M. Rutte à la Catshuis de La Haye.



Le Premier ministre n’a pas donné plus de détails, mais il s’agirait d’équipements militaires pour reconstituer les stocks ukrainiens. La décision concrète devrait être prise à la fin du mois ou au début du mois prochain.