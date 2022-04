Guerre en Ukraine : de "10 à 20.000" mercenaires de Wagner et combattants syriens ou libyens en Ukraine

Fin mars, le ministère britannique de la Défense avait indiqué que "plus de 1.000 mercenaires" de la société Wagner, dont des responsables de l'organisation, devaient être déployés dans l'est de l'Ukraine pour "mener des opérations de combat". Réputés proches de Vladimir Poutine, le groupe Wagner et ses paramilitaires sont soupçonnés d'exactions au Mali, en Libye ou encore en Syrie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie avait débuté lundi une offensive majeure dans cette zone, nouvel objectif stratégique des forces russes, après leur retrait de la région de Kiev. Une partie de ce territoire ukrainien est déjà entre les mains de forces séparatistes pro-russes depuis 2014.