Guerre en Ukraine : dans la ville de Kherson libérée, soldats stars et goût de liberté

Autographes et embrassades avec leurs soldats stars, klaxon de voitures, drapeaux jaune et bleu partout : après l’émotion du premier jour, les habitants de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, goûtaient pleinement dimanche leur liberté retrouvée, après plus de huit mois d’occupation russe. Sur la place centrale Svoboda, le drapeau ukrainien flotte sur le toit de l’imposant bâtiment de l’administration régionale.

Plusieurs centaines d’habitants sont rassemblés là, dans une ambiance joyeuse et bon enfant. On y croise des familles avec enfants, des adolescents, de jeunes couples, des personnes âgées. Lyubov, 17 ans, étudiante en théâtre, vient juste d’arriver. Traits de peinture bleu et jaune barrant son visage, elle porte un drapeau sur les épaules comme un châle. "Je suis tellement heureuse que je ne peux pas exprimer mes émotions".

"Je n’arrivais pas à croire que finalement nous avons été libérés si rapidement. C’est un tel soulagement", poursuit la jeune femme, vêtue d’une robe traditionnelle ukrainienne. Qu’est-ce qui lui a le plus manqué pendant ces mois d’occupation ? "La liberté", répond-elle spontanément, presque en criant. "Quand les Russes étaient ici, nous nous sentions mal à l’aise. Nous ne pouvions pas quitter la ville. Nous ne pouvions pas faire librement nos courses. Parce que j’avais peur que quelqu’un puisse m’attaquer", raconte-t-elle.