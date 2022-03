Guerre en Ukraine : d’où vient cette vidéo "Paris sous les bombes" qui circule sur les réseaux sociaux ?

Mais si la vidéo a suscité beaucoup de réactions, souvent critiques envers cette mise en scène que certains jugent anxiogène, et de partages, elle ne proviendrait pas directement du Parlement ukrainien, ni du Kyiv Post, le journal qui l’a également relayée, sans mentionner non plus son auteur.

Selon le compte HoaxEye, spécialisé dans le traçage des sources des vidéos, le réalisateur de la vidéo serait le Français Olias Barco, qui travaille à Kiev. Plusieurs preuves l’attestent : sur Instagram, l’internaute Nathalie Conrad-Eybesfeld, qui se dit une amie d’Olias Barco, le crédite, et le compte Facebook du réalisateur a partagé la vidéo vendredi soir.