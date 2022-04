Guerre en Ukraine, Covid-19: le prix des palettes en bois explose

Cela fait deux ans que les prix augmentent. D'abord à cause du Covid qui a boosté la demande de la grande distribution. Puis à cause de la guerre en Ukraine qui chamboule tous les coûts de production. "Les clous ont explosé, les planches, c'est compliqué, la colle pour fabriquer les dés avec lesquels on fait les palettes, ça a aussi plus que doublé" précise Alexandre Coppée, Directeur opérationnel/packaging du Groupe François. "Les coûts énergétiques ont aussi très fort augmenté. Donc nos structures de coûts ont évolué très significativement."

L'Ukraine était par ailleurs un gros producteur de palettes. La Russie, sous embargo, un important fournisseur de matières premières. "S'il y a des fragilités, et notamment avec la diminution des importations de bois, de palettes, et de planches des zones Ukraine, Russie et Biélorussie, ça va avoir un impact sur l'ensemble du secteur européen". Du secteur européen, et inévitablement, au final, sur le client particulier.