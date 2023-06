Guerre en Ukraine : coup d’Etat, rébellion, que s'est-il passé en Russie ce vendredi ?

Si du côté du Kremlin, on n’hésite pas à parler de "coup d’Etat", Evgueni Prigojine est bien entendu plus mesuré et parle de "marche pour la justice". Samedi matin, le chef de Wagner critiquait, comme il en a pris l’habitude, le ministère de la Défense russe et ses "mensonges" au sujet de la contre-offensive ukrainienne. Selon lui, beaucoup de territoires ont été perdus et mille soldats par jour auraient été tués, blessés ou auraient disparu.