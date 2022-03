Guerre en Ukraine : contacts entre Charles Michel et Vladimir Poutine, un nouvel appel à un accès humanitaire sûr

Les contacts avec les acteurs du conflit en Ukraine se poursuivent au niveau européen, le président du Conseil européen, Charles Michel, faisant état lundi d'entretiens avec d'une part le président ukrainien Volodymyr Zelensky et d'autre part le chef de l'Etat russe Vladimir Poutine.

"Nous discuterons de la demande d'adhésion de l'Ukraine (à l'UE, NDLR) dans les prochains jours", a assuré l'ancien Premier ministre belge lundi après-midi via Twitter. Cette question pourrait être abordée au sommet informel des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE qui aura lieu jeudi et vendredi à Versailles, sous présidence française du Conseil de l'UE.

Le président ukrainien a à plusieurs reprises appelé les 27, la semaine dernière, à reconnaitre rapidement l'Ukraine comme l'une des leurs, alors que l'adhésion à l'Union est un processus qui prend normalement de nombreuses années. Prudents, les responsables européens ont surtout mis en avant que l'UE considère l'Ukraine comme faisant partie de la famille européenne, et vise un partenariat privilégié avec ce voisin sur base d'un accord d'association UE-Ukraine qui existe déjà.