Guerre en Ukraine : comprendre un an de conflit en cinq étapes et en cartes (grand format)

"Une invasion de l’Ukraine lancée par la Russie ? Peu y croient en Occident avant le 24 février 2022 malgré les avertissements des services de renseignements américains. Autre signe avant-coureur : dès le 21 février, le pays dirigé par Vladimir Poutine reconnaît l’indépendance de deux " oblasts " à l’est de l’Ukraine, Donetsk et Lougansk. Là-bas, les forces pro-russes et ukrainiennes se livrent combat depuis huit ans. Mais il y a un an, le conflit prend une autre tournure. La Russie lance la plus grande offensive sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Retour sur les temps forts de cette guerre en Ukraine.