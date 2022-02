Guerre en Ukraine : Comment parler de la guerre aux enfants ?

"Si votre enfant vous dit : j’ai peur, il faut tout de suite repasser dans l’idée : tu es donc inquiet, et nous le sommes tous pour le moment", conseille Bruno Humbeeck.

Il faut donc gérer ses émotions en les transformant en inquiétudes et en les partageant avec les enfants, en en faisant un sujet de conversation intelligente. On doit pouvoir, avec nos enfants, vivre dans cette forme d’inquiétude partagée, poursuit-il. On va ainsi réfléchir ensemble au monde tel qu’il est en train de se transformer.

"Et, dans cette inquiétude partagée, on doit être sensible au partage, c’est-à-dire se mettre à hauteur d’enfant dans les mots qu’on utilise et le considérer comme un partenaire fiable dans la façon dont il est en train de se remodeler la vision du monde. Il serait idiot de lui dire qu’il n’y a pas de raison d’avoir peur. On a toutes les raisons d’être inquiet, de ressentir de l’angoisse. Mais on va se donner les moyens de la contrer, en partageant notre inquiétude."

Quand on partage de l’inquiétude, elle ne s’augmente pas. On réfléchit à ce qui la nourrit mais aussi à ce qui permet de la contrôler. On peut analyser ensemble, par exemple, le fait que le monde est peuplé de personnes qui ont un pouvoir excessif et se demander où sont les garde-fous.

Parce que ce qui pose problème chez Poutine, ce n’est pas qu’il soit fou, c’est qu’il n’y ait pas de garde-fous. Parce que le pouvoir rend fou à peu près n’importe quel être humain, quand il est associé à une puissance démesurée et qu’il fait autorité.

Les enfants comprennent très tôt que la plupart des êtres humains veulent la paix et qu’une extrême minorité veut la guerre. On peut réfléchir avec nos enfants à la façon dont on peut assurer cette paix et aux garde-fous possibles.