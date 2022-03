Guerre en Ukraine : comment les conflits dégradent les conditions sanitaires dans les zones de guerre

Debby Guha-Sapir, professeure en santé publique, spécialisée dans les conflits et désastres à l’UCL et à l’Université Johns Hopkins, explique que l’Ukraine n’est pas un pays particulièrement pauvre. Malgré cela, la situation dans ce pays est assez particulière en raison de la couverture vaccinale moins importante qui y règne. Elle rappelle que plus une maladie est contagieuse, plus la couverture vaccinale doit être élevée pour empêcher sa propagation.

Elle a travaillé principalement au Yémen, au Soudan, en Afghanistan, en lrak et en Syrie. "Aujourd’hui, les maladies les plus dangereuses sont les maladies infantiles comme la diphtérie, le tétanos, la rougeole, la polio, la rubéole et la varicelle", rappelle la professeur. Ainsi, Debby Guha-Sapir souligne l’importance de la vaccination dans les pays en guerre ou les plus pauvres, qui a permis de réduire la mortalité infantile de plus de moitié.