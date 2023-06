Guerre en Ukraine : comment les armes belges sont-elles être tombées entre les mains des légions russes anti-Poutine ?

La légion Kalinouski communique, montre la guerre sur les réseaux sociaux. Et les armes belges au logo de la FN Herstal sont clairement entre leurs mains sur différents fronts. "On y voit des FN SCAR-L et des FN SCAR-H montés avec une lunette de précision", confirme Samuel Longuet, chargé de recherche au GRIP (Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité). Et aux côtés de la légion Kalinouski, on retrouve une autre légion étrangère qui s’est fait connaître ces dernières semaines : la légion "Liberté de la Russie". Ce sont eux qui ont pénétré le territoire russe en direction de Belgorod fin mai. Ce sont donc des Russes anti-Poutine qui combattent ces derniers jours sur le sol russe. Et d’après les images qu’ils font eux-mêmes circuler, cette légion Liberté Russie est équipée de véhicules blindés américains et polonais et d’armes semi-automatiques dont le fameux FN SCAR-L produit à Herstal.