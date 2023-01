Guerre en Ukraine : comment le MMA sert le pouvoir du président tchétchène... et dérange les États-Unis

Sur les clichés diffusés dans un article de la presse locale, on voit trois hommes, lunettes de protection sur les yeux, casques anti-bruit sur les oreilles, armes de poing au bout de leur bras tendus. Sur une table, devant eux, s'étalent des armes et des munitions. Autour, des hommes en treillis militaire semblent donner des conseils.

Le titre de l'article est le suivant : "Les meilleurs combattants de l'UFC viennent en république tchétchène".

Sur les photos, on reconnait en effet trois anciens champions de MMA : un Nigérian et deux Américains. Le Mixed Martial Arts est un art martial qui mélange plusieurs arts martiaux. Il se pratique sur un ring octogonal grillagé. Et L'UFC, c'est LA plus grande ligue mondiale de MMA, l'Ultimate Fighting Championship, créée aux États-Unis.

Les trois anciens champions se trouvent en réalité à l’Université russe des forces spéciales de Goudermes, pas très loin de Grozny. Ils apprennent le maniement de lance-grenades et autres fusils d’assaut. Le soir, ils se sont rendus à l'anniversaire du fils du président Ramzan Kadyrov.