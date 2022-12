Guerre en Ukraine : comment le groupe Wagner s’est imposé sur TikTok et a déjà récolté plus d’un milliard de vues

Ce ne sont pas les seules vidéos liées au groupe Wagner décelées par les analystes de NewsGuard. Ils ont retrouvé en tout 160 vidéos qui font allusion, montrent ou glorifient des actes de violence perpétrés par le groupe Wagner.

Et en plus de cela, 500 vidéos de clips musicaux qui ne contiennent pas de violence à proprement parler… mais qui incitent à "tuer les Ukrainiens, car ils sont des 'nazis'", rhétorique que l’on reconnaît.

Cela ne paraît pas énorme quelques centaines de vidéos, mais d’après Newsguard, ces vidéos ont été visionnées plus d’un milliard de fois.

Visiblement, l’algorithme de TikTok pousserait les utilisateurs vers ces contenus violents du groupe Wagner. Par exemple, lorsqu’un journaliste de NewsGuard a tapé le terme 'Wagner' dans la barre de recherche de TikTok, directement, la plateforme lui a suggéré de rechercher 'Wagner exécution' et 'Wagner masse'.

Ce dernier terme n’est pas lié uniquement à la vidéo d’exécution de Nuzhin. Il y a d’autres vidéos où des masses sont utilisées, notamment en 2017 en Syrie.

On voit aujourd’hui des utilisateurs de TikTok prendre la pose que le bourreau prenait sur cette vidéo de 2017, poser avec une masse. En fait ces vidéos d’une extrême violence deviennent des memes. Et parce qu’elles créent un fort engagement des utilisateurs grâce au nombre de vues et de commentaires, de manière automatique, TikTok les viralise.

Il y a aussi des morceaux de musique qui reviennent derrière ces vidéos qui sont étiquetées Wagner.

Le rythme des publications est quant à lui soutenu. Toujours d’après NewsGuard, des "dizaines de nouvelles vidéos glorifiant le groupe Wagner" seraient publiées chaque jour sur TikTok.