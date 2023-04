Guerre en Ukraine : comment interpréter le "long et significatif" échange téléphonique entre Volodymyr Zelensky et Xi Jinping ?

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, Volodymyr Zelensky a multiplié les contacts et les entretiens avec des chefs d’Etat ou de gouvernement occidentaux.

Il en a reçu de nombreux à Kiev, dont le président américain Joe Biden. Il y a même eu tout récemment la visite surprise dans la capitale ukrainienne du patron de l’OTAN, Jens Stoltenberg, qui n’est évidemment pas passée inaperçue. Le président ukrainien a lui-même été jusqu’à Washington où il a été reçu à la Maison Blanche mais aussi au Congrès, où il a reçu une ovation. Mais jusqu’à hier, il n’avait jamais été en contact avec Xi Jinping, le président chinois, alors qu’il en avait fait plusieurs fois la demande, notamment en juillet 2022. Sans réponse de Pékin, qui n’a jamais explicitement condamné l’offensive russe. Et Xi Jinping a plus d’une fois affiché son soutien à Vladimir Poutine.

Fin mars 2023, à l’occasion d’une interview qu’il avait accordée à Associated Press dans le wagon d’un train, quelque part sur le réseau ferroviaire ukrainien, le président Zelensky avait une fois encore clairement laissé entendre qu’il souhaitait s’entretenir avec Xi Jinping : "Bien sûr que je lui adresse une invitation ! Je voudrais lui parler. J’avais eu un contact avec lui avant le début de la guerre, mais depuis lors, je n’en ai plus eu, et j’attends vraiment que nos équipes trouvent une solution".

Hier, les deux hommes se sont donc parlé, par téléphone, pendant près d’une heure. Il n’y a pas eu de véritable compte rendu de cet entretien, si ce ne sont ces quelques phrases de Xi Jinping rapportées par la chaîne de télévision d’Etat chinoise : "la Chine a toujours été du côté de la paix et sa position fondamentale est de promouvoir un dialogue de paix" ou encore "le dialogue et la négociation" sont la "seule issue".

Un coup de fil inéluctable

Pour Antoine Bondaz, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) et spécialiste de la Chine, cette conversation devait se produire un jour ou l’autre : "Il faut comparer ce qui s’est passé avec la Russie et ce qui s’est passé avec l’Ukraine. Depuis le début de la guerre, il y a eu au moins une dizaine d’interactions (soit les rencontres physiques, soit les appels ou les échanges de mails) entre Xi Jinping et Vladimir Poutine alors qu’il n’y avait eu aucune interaction avec les Ukrainiens et cela commençait à être extrêmement déséquilibré. L’ensemble des pays européens incitait la Chine à échanger au plus haut niveau avec les Ukrainiens. On savait que les Chinois allaient le faire, ils avaient laissé comprendre depuis plusieurs semaines qu’ils le feraient mais on n’avait aucune idée du timing ".

A la question "Pourquoi maintenant ? ", le chercheur français émet plusieurs hypothèses : "La première serait que l’on est 14 mois après le début de la guerre et que cela devenait de plus en plus difficile pour la Chine qui veut se présenter comme une puissance responsable, qui veut contribuer à résoudre le conflit, de ne pas échanger au plus haut niveau. Ensuite, on a des Européens qui doutent de plus en plus des intentions et de la stratégie réelle de la Chine, c’est donc un moyen de rassurer les Européens, de donner du crédit à certains pays, comme la France, qui considèrent que la Chine peut avoir un rôle à jouer alors que d’autres, la République tchèque ou la Lituanie, n’en attendent rien. Troisièmement, cet appel téléphonique permet d’essayer de limiter la coordination transatlantique, à un moment où l’on a une convergence toujours plus forte entre Washington et Bruxelles. Quatrièmement, les récents propos de l’ambassadeur de Chine ont peut-être joué parce que cela a suscité de nombreuses inquiétudes et la Chine peut avoir eu envie d’éviter de laisser penser aux Européens que la Chine est en train de changer sa position sur les questions de souveraineté. Et enfin, ça peut aussi être un moyen de retarder une offensive ukrainienne puisque dans le cas de cette offensive, les Russes seraient dans une situation plus compliquée pour négocier, la Chine pourrait donc de ce côté-là chercher à gagner du temps.

La Chine s’est à nouveau ouverte vers le monde

Professeur à l’Ecole des sciences politiques et sociales de l’UCLouvain et observateur attentif de tout ce qui concerne la Chine, Tanguy Struye pense lui aussi que l’interview récente de l’ambassadeur chinois en France a donné une image tellement négative de la Chine au niveau de l’Union européenne que la Chine est peut-être dans une opération que l’on pourrait qualifier de "contrôle des dommages". Mais il ajoute ceci : "Je constate aussi que depuis que la Chine est sortie du Covid et s’est à nouveau ouverte vers le monde, on a vu une politique assez active sur la scène internationale et diplomatique, elle est notamment intervenue dans le rapprochement entre l’Iran et l’Arabie saoudite. La Chine est donc entrée dans une logique, en 2023, de montrer qu’elle serait potentiellement un acteur responsable sur la scène internationale pour former une alternative à l’occident au niveau diplomatique".

Mais la Chine a-t-elle pour autant une réelle envie de jouer un rôle ? "C’est autre chose ! " répond le professeur de l’UCLouvain. " La Chine a envie de jouer un rôle officiellement, à travers la diplomatie publique, en faisant des déclarations, pour montrer son influence sur la scène internationale mais dans les faits, et c’est cela qui est important, la Chine est-elle capable de jouer un vrai rôle de modérateur ? Quand on dit que l’on veut essayer de trouver une solution, on doit trouver une solution qui respecte le droit international, or on voit très bien que la Chine a pris position pour la Russie. Si c’est pour aller négocier avec les Ukrainiens et leur dire, en fonction de l’état de la situation, qu’ils doivent donner aux Russes leurs territoires perdus afin d’avoir la paix, ce n’est pas ce que l’on attend d’un modérateur".

Pour Tanguy Struye, il ne fait aucun doute que Pékin a pris position en faveur de la Russie : " Oui, tout à fait, tout comme le Brésil " poursuit-il. "En février 2022, le président Lula avait affirmé que la guerre était la faute des Ukrainiens et des Russes. Cela veut donc dire que si un Etat est attaqué par un autre, c’est la faute des deux. Et pas plus tard qu’hier, le président brésilien a dit qu’il n’était pas important de savoir qui était responsable de quoi mais qu’il fallait trouver une solution. Et les Chinois sont dans cette même logique qui voudrait que l’Ukraine abandonne la Crimée et d’autres territoires. Le problème de ces pays qui veulent maintenant prendre position dans ce conflit, c’est qu’ils ne sont pas dans une logique du respect du droit international. Autrement dit, ils veulent arriver à une situation où les Russes conservent les territoires qu’ils ont pris depuis le début de la guerre en plus de la Crimée".

"Il ne faut perdre de vue que, du point de vue chinois " rappelle Antoine Bondaz, "cette guerre crée des opportunités y compris vis-à-vis de la Russie. Pour Pékin, un affaiblissement économique de la Russie et un isolement diplomatique de Moscou sont une bonne chose parce que cela lui donne des marges de manœuvre et des leviers de pression pour faciliter potentiellement des concessions de la part de la Russie.

La critique à peine dissimulée envers les Américains

Selon les médias officiels chinois, le président Xi Jinping aurait également dit cette phrase : "En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’Onu et pays majeur responsable, nous ne resterons pas passifs, ni ne jetterons de l’huile sur le feu, et chercherons encore moins à profiter de la situation". Aux yeux d’Antoine Bondaz, le décodage n’est pas compliqué : "C’est évidemment une critique des Etats-Unis, décode Antoine Bondaz ? Ce que dit la Chine, c’est que non seulement elle ne se distancie pas du conflit parce qu’en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, elle s’y intéresse forcément, même s’il faut voir le rôle qu’elle joue ; quand elle dit ne pas mettre de l’huile sur le feu, c’est une critique explicite des exportations d’armement occidental vers l’Ukraine, et quand elle dit qu’elle n’en profitera pas, c’est encore une critique des Etats-Unis qui sont présentés comme profitant de cette guerre, notamment pour exporter du gaz vers les Européens".

Lors de cette interview accordée par le président Zelensky à Associated Press le 28 mars dernier, la question avait aussi été posée à Volodymyr Zelensky de savoir s’il voudrait inviter le président chinois à venir en Ukraine. Sa réponse avait été directe : "Oh oui, nous sommes prêts à le recevoir ici". Xi Jinping à Kiev, ce serait un autre événement majeur. Mais ce n’est peut-être pas pour tout de suite.