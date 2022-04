Guerre en Ukraine : comment des pays sortent de la dépendance alimentaire à la Russie

La guerre en Ukraine a montré la dépendance alimentaire de nombreux pays à la Russie et à l’Ukraine. Un exemple frappant est celui de la Finlande. C'est un pays qui n'est pas vraiment propice à l'agriculture. Il ne dispose que 7% de terres agricoles.

Cependant, en Finlande, un pays que l’on pourrait croire particulièrement touché, parce qu’il est frontalier avec la Russie et dont un tiers de son territoire est au nord du cercle polaire, la population a le plus de chance de trouver une nourriture saine, abondante, et produite localement.

C'est aussi le résultat des gros efforts consentis dans les domaines de l'innovation. C’est un reportage à Helsinki de notre correspondant Frédéric Faux.