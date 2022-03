Jeudi dans Bruxelles Matin, Geoffroy Fabré revenait avec son invité sur l’accueil de réfugiés ukrainiens.

Lionel Defraigne, est le responsable du projet CALM, pour "Comme à la Maison", qui s’occupe de l’inclusion et de l’hébergement des réfugiés à Bruxelles depuis 2019.

Avec le conflit en Ukraine, de nombreuses bruxellois se proposent pour accueillir des familles qui fuient leur pays, mais pour Lionel Defraigne il faut faire attention avant de se proposer, et ne pas le faire à la légère, car c’est un engagement qui peut durer et qui a des implications légales, administratives et même financières… Autant le savoir !